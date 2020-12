Che cosa si progetta nei laboratori aperti di Ericsson e quanto investe in Ricerca e Sviluppo (Di lunedì 14 dicembre 2020) C'è un sistema conforme al GDPR e basato su blockchain, che tiene traccia dei dati personali e pubblici dell'utente, proteggendo i dati sensibili, in modo da attivare servizi in ambito healthcare. Un progetto sviluppato con RiAtlas, una startup dell'Università di Salerno specializzata nel monitoraggio dei pazienti da remoto tramite applicazioni che sfruttano il potenziale di AI, IoT, wearable e smartphone. Ma c'è anche il progetto per il controllo remoto del robot umanoide R1 dell'Istituto Italiano di Tecnologia che, grazie alla rete 5G, potrà raccogliere in tempo reale una enorme quantità di dati sull'ambiente circostante, condizione necessaria per muoversi in modo autonomo e interagire con persone e oggetti anche negli ambienti esterni più complessi. Tra gli altri c'è poi 5G VR CoDrive, progetto che consente di essere guidati in viaggi virtuali, potendo vedere, muoversi e interagire ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) C'è un sistema conforme al GDPR e basato su blockchain, che tiene traccia dei dati personali e pubblici dell'utente, proteggendo i dati sensibili, in modo da attivare servizi in ambito healthcare. Un progetto sviluppato con RiAtlas, una startup dell'Università di Salerno specializzata nel monitoraggio dei pazienti da remoto tramite applicazioni che sfruttano il potenziale di AI, IoT, wearable e smartphone. Ma c'è anche il progetto per il controllo remoto del robot umanoide R1 dell'Istituto Italiano di Tecnologia che, grazie alla rete 5G, potrà raccogliere in tempo reale una enorme quantità di dati sull'ambiente circostante, condizione necessaria per muoversi in modo autonomo e interagire con persone e oggetti anche negli ambienti esterni più complessi. Tra gli altri c'è poi 5G VR CoDrive, progetto che consente di essere guidati in viaggi virtuali, potendo vedere, muoversi e interagire ...

