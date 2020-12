Allarme assembramenti, Cts: servono misure più rigide. Il governo valuta l’ipotesi di un «Natale in rosso» (ma con spostamenti nei piccoli comuni) (Di lunedì 14 dicembre 2020) l’ipotesi al vaglio del vertice tra capi delegazione, ministri e Cts. L’idea: rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli comuni. Le immagini degli assembramenti del weekend hanno destato Allarme nell’esecutivo Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 14 dicembre 2020)al vaglio del vertice tra capi delegazione, ministri e Cts. L’idea: rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i. Le immagini deglidel weekend hanno destatonell’esecutivo

