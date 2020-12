Vieri | «Vorrei vedere Eriksen | la Juve può vincere contro chiunque | Milan da Scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Christianha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il punto sulla Serie A. Ecco le sue parole Christianha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il punto sulla Serie A. L’ex centravanti della Nazionale ha espresso il proprio pensiero in merito a Inter,ntus,e Napoli. Ecco le sue parole. INTER – «Quando sento dire che l’Inter non ha qualità rispondo bugia. Ne ha più che abbastanza per battere lo Shakhtar: se ha vinto a Monchengladbach, in qualche modo vinci anche la partita in casa che ti dà gli ottavi. Conte non è nervoso: è così. Non l’ho mai isto un giorno tranquillo, sia che vinca 5-0 sia che pera 3-0. Quando le cose non vanno bene, un allenatore deve essere in grado di cambiare in corsa. Da quello che si vede, Conte non ...