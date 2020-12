(Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo convinti della necessità di affrontare dideldel lavoroe abbiamo una Consulta su questo, cosa che non è stato fatto dalla politica fino a questo momento". Così Tiziano, giuslavorista e presidente del Cnel, già ministro del Lavoro, ha spiegato nel corso dell'assemblea di Manageritalia Executive professional, le attività del Cnel. In undel lavoro "totalmente cambiato in questi anni il professionista è solo davanti a tutti i rischi" e "bisogna costruire delle tutele, voi avete delle idee, è bene parlarne", ha spiegato

TV7Benevento : Treu: 'Problemi mondo professionale e autonomo vanno affrontati di petto'... - Notiziedi_it : Treu: “Problemi mondo professionale e autonomo vanno affrontati di petto” - Giornaleditalia : Treu, ‘problemi mondo professionale e autonomo vanno affrontati di petto’ -

Ultime Notizie dalla rete : Treu Problemi

Adnkronos

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo convinti della necessità di affrontare di petto i problemi del mondo del lavoro autonomo e professionale e abbiamo una Consulta su questo, cosa che non è s ...Un’occasione da non perdere! Dai documenti in circolazione (il Documento di Politica di Bilancio del Governo, per il 2021-2023; Il Piano SUD 2030 dal Ministro per il Sud; Il Rapporto SVIMEZ 2020 su ec ...