Rossi: Di Maio, 'bellissima idea intitolargli l'Olimpico' (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - Intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi à "una bellissima idea. Dovranno decidere le due squadre, Lazio e Roma". Lo ha detto Luigi Di Maio a 90 minuto. "Rossi rappresentava anche umanamente un punto di riferimento del Paese. L'82 per noi è stato un anno di liberazione, mentre Rossi segnava quei gol noi ci stavamo lasciando alle spalle gli anni piombo, avevamo un grande presidente della Repubblica, Sandro Pertini, stavano cambiando tante cose. Per questo ci portiamo nel cuore le prodezze di Rossi di quei giorni", ha aggiunto il ministro degli Esteri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - Intitolare lo stadioa Paoloà "una. Dovranno decidere le due squadre, Lazio e Roma". Lo ha detto Luigi Dia 90 minuto. "rappresentava anche umanamente un punto di riferimento del Paese. L'82 per noi è stato un anno di liberazione, mentresegnava quei gol noi ci stavamo lasciando alle spalle gli anni piombo, avevamo un grande presidente della Repubblica, Sandro Pertini, stavano cambiando tante cose. Per questo ci portiamo nel cuore le prodezze didi quei giorni", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

TV7Benevento : Rossi: Di Maio, 'bellissima idea intitolargli l'Olimpico'... - giuppy1991 : RT @Up_78erailmio: Di Maio ha 34 anni e oggi va a novantesimo minuto a parlare di Paolo Rossi e Maradona, che non ha mai visto giocare. In… - CarloRa9 : RT @Up_78erailmio: Di Maio ha 34 anni e oggi va a novantesimo minuto a parlare di Paolo Rossi e Maradona, che non ha mai visto giocare. In… - MarcG_69 : RT @ilgiornale: Di Maio e Scanzi ospiti a 90 minuto nella puntata su Paolo Rossi e Maradona: è bufera sulla Rai. - forzaroma : #DiMaio: “Intitolerei l’Olimpico a Paolo #Rossi”. Sallusti: “Servirebbe il via libera di #Totti” #ASRoma -