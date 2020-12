PlayStation 5 sottosopra | colpa di un utente distratto? No | del capo di PlayStation Studios | Hermen Hulst!

Leggi su eurogamer

(Di domenica 13 dicembre 2020) Per un videogiocatore, la propria console è sacra: bisogna trattarla con cura e delicatezza, in modo che possa durare a lungo. Per questo motivo, è importante posizionarla nel modo giusto. Le console moderne possono essere posizionate sia in verticale che in orizzontale, in questo modo è possibile adattarla a qualsiasi scompartimento. Cosa succede, tuttavia, quando qualcuno posiziona una console, soprattutto una nuova e delicatissima5, nel modo sbagliato? Forse nulla, tecnologicamente parlando, ma si tratta di una visuale che stimola tantissime emozioni nelle ossa di qualunque giocatore, principalmente paura, brivido, fastidio e irritazione. Leggi altro...