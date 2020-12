Napoli, senza Osimhen tocca ancora a Mertens: la situazione (Di domenica 13 dicembre 2020) Dries Mertens partirà titolare in Napoli-Sampdoria nonostante i suoi problemi alla spalle. La situazione senza Victor Osimhen ancora out per infortunio, Gennaro Gattuso ai affiderà ancora una volta a Dries Mertens questo pomeriggio in Napoli-Sampdoria. Come riferisce Corriere dello Sport, il belga non ha ancora superato del tutto il problema alla spalla ma stringerà comunque i denti per essere in campo a Marassi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Driespartirà titolare in-Sampdoria nonostante i suoi problemi alla spalle. LaVictorout per infortunio, Gennaro Gattuso ai affideràuna volta a Driesquesto pomeriggio in-Sampdoria. Come riferisce Corriere dello Sport, il belga non hasuperato del tutto il problema alla spalla ma stringerà comunque i denti per essere in campo a Marassi. Leggi su Calcionews24.com

