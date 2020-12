Milano, la linea rossa della metropolitana arriverà a Baggio: la Giunta Sala approva il progetto (Di domenica 13 dicembre 2020) Prolungamento linea metropolitana 1 a Baggio-Olmi: via libera al progetto La Giunta Sala ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento della linea metropolitana milanese M1, comunemente nota come “la rossa”, dalla stazione Bisceglie alla futura stazione Baggio-Olmi, che verrà appositamente costruita. La prossima tappa è l’approvazione del progetto definitivo, prevista per il 2021. Seconda solo al bacino della Brianza, la priorità di sviluppo del trasporto pubblico di massa riguarda l’area a sud-ovest di Milano, dove oggi la M1 fa capolinea alla stazione di ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Prolungamento1 a-Olmi: via libera alLahato ildi fattibilità tecnico-economica del prolungamentomilanese M1, comunemente nota come “la”, dalla stazione Bisceglie alla futura stazione-Olmi, che verrà appositamente costruita. La prossima tappa è l’zione deldefinitivo, prevista per il 2021. Seconda solo al bacinoBrianza, la priorità di sviluppo del trasporto pubblico di massa riguarda l’area a sud-ovest di, dove oggi la M1 fa capoalla stazione di ...

