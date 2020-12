Magistrati onorari | una battaglia di civiltà Una battaglia di civiltà

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 dicembre 2020) Di giorno in giorno la situazione della magistraturaa si aggrava sempre di più : questo per l’avvicinarsi dell’agosto 2021 data in cui entrerà in vigore la c.d. legge “ Orlando” che riformerà purtroppo in peggio l’istituzione , sia per l’emergenza Covid che espone a gravi rischi una categoria già di per se senza alcuna garanzia e per le condizioni di lavoro in generale sempre più difficili. Senza contare il totale disinteresse da parte del governo per dei lavoratori ( non suoni blasfemo il termine , perché tali siamo) che danno un contributo rilevante al funzionamento del sistema giustizia in Italia : in un anno e mezzo circa l’esecutivo Conte bis non ha mosso alcun passo per risolvere la questione . In ultimo , classica goccia che fa traboccare il vaso la risposta del Guardasigilli ad un interrogazione parlamentare circa la possibilità di utilizzare ...