Italia tutta zona gialla Attenzione a questa data (Di domenica 13 dicembre 2020) Da oggi nel nostro paese non ci sono più regioni in fascia "rossa", cioè ad alto rischio: tutta Italia è gialla salvo Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta e Abruzzo che continueranno per almeno un'altra settimana a rimanere in zona "arancione". Da domenica prossima, però, tutto potrebbe nuovamente cambiare. Ecco in sintesi le novità.Si può circolare liberamente? Ci sono limitazioni solo dalle 22 alle 5: il coprifuoco. Dopo le 22 è possibile uscire di casa solo per «comprovate esigenze» di lavoro, necessità, salute e emergenza. È possibile andare al bar o al ristorante? Sì ma solamente fino alle 18 e in non più di quattro al tavolo, fatto salvo i convinventi. Successivamente è ammesso l'acquisto di cibo da asporto, che va tuttavia consumato a casa propria o comunque non ...

