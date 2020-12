Interviste post Gp Abu Dhabi | le parole dei protagonisti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020) L’ultimo gran premio della stagione ha visto trionfare la Red Bull di Max Verstappen. Una gara perfetta dell’olandese che ha conquistato la sua decima vittoria in Formula Uno. Seconda e terza posizione per le due Mercedes di Bottas e del campione in carica Lewis Hamilton.Gp Abu: Verstappen soddisfatto? Ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro Verstappen, dimostrando di avere una velocità pazzesca. Il weekend di Max Verstappen è stato perfetto. Pole e primoo nell’ultimo gran premio della stagione. Ha parlato così l’olandese nelgara: “E’ stata una gara davvero piacevole per me, anche ieri. Oggi però abbiamo coronato il tutto con un’ottima partenza, abbiamo gestito le gomme e la macchina aveva un ottimo bilanciamento. E’ stato davvero piacevole per me in ...