Governo: Sassoli, 'ci sono modi per aggiustare quello che deve essere aggiustato' (2) (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - Se in una pandemia in cui nessuno era preparato, l'Italia ha dato un "grande esempio di solidarietà, di disciplina nella prima fase poi forse un pochino meno", per Sassoli "in questo momento" occorre "pensare a qualche riforma, a mettere in campo qualche aggiustamento della propria macchina pubblica, del rapporto tra Stato e Regioni". Riforme che possono essere "utili", rispetto a "tutto quello che nei prossimi mesi dovrà essere deciso: dove mettere i soldi, come usarli". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - Se in una pandemia in cui nessuno era preparato, l'Italia ha dato un "grande esempio di solidarietà, di disciplina nella prima fase poi forse un pochino meno", per"in questo momento" occorre "pensare a qualche riforma, a mettere in campo qualche aggiustamento della propria macchina pubblica, del rapporto tra Stato e Regioni". Riforme che pos"utili", rispetto a "tuttoche nei prossimi mesi dovràdeciso: dove mettere i soldi, come usarli".

Recovery Fund: Sassoli, soldi in sé non sono sufficienti, spenderli bene sarà "sforzo titanico" La profondità della crisi rischia di marginalizzare quei Paesi che si trovano impreparati ad affrontarla e i soldi in sé del Recoveri ...