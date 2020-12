GF Vip, Pierpaolo Petrelli dimentica Selvaggia Lucarelli con lei (Di domenica 13 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli si è avvicinato molto ad un’altra concorrente. Ma chi sarà? Scopriamolo insieme. Elisabetta Gregoraci è uscita definitivamente dalla casa del Grande Fratello circa una settimana fa, poichè non poteva passare il Natale lontano da suo figlio Nathan Falco. LEGGI ANCHE—>GF VIP, ECCO COME FINISCE L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 13 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci,si è avvicinato molto ad un’altra concorrente. Ma chi sarà? Scopriamolo insieme. Elisabetta Gregoraci è uscita definitivamente dalla casa del Grande Fratello circa una settimana fa, poichè non poteva passare il Natale lontano da suo figlio Nathan Falco. LEGGI ANCHE—>GF VIP, ECCO COME FINISCE L'articolo Curiosauro.

chiara2005 : #gregorelli giusto per chiarire di magliette ne sono due totalmente diverse, una più chiara che sta nella mani di E… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Francesco Oppini punge Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini. E su Tommaso Zorzi (e la… - GagaGurlxo : RT @ehitsfe: giulia: il vip più invisibile è Pierpaolo MTR: MA SE IERI MI SONO LEVATA PERCHÉ IN MEZZO A VOI DUE PICCIONCINI SEMBRAVO IL C… - infoitcultura : GF VIP, Pierpaolo Pretelli si confida con Giulia Salemi: “Ieri mi sono sentito in colpa per essere felice” - Alba03661914 : RT @BeVabbeAdoro: VIP PIÙ INVISIBILE: Nardi: 'Rosalinda' Giulia: 'Pierpaolo' QUANTA VERITÀ ?????? #GFVIP -