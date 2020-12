Genoa-Juve 1-3: Cristiano Ronaldo, doppietta su rigore (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA - La Juve soffre? Nessun problema, ci pensa Ronaldo . Il portoghese è toccasana anche per Pirlo che scaccia il fantasma di un nuovo pareggio contro una 'piccola'. Due rigori realizzati nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA - Lasoffre? Nessun problema, ci pensa. Il portoghese è toccasana anche per Pirlo che scaccia il fantasma di un nuovo pareggio contro una 'piccola'. Due rigori realizzati nella ...

forumJuventus : Pirlo pre Genoa#Juve: 'Dobbiamo mantenere stessa voglia, concentrazione e ritmo visti al Camp Nou per far bene in q… - juventusfc : 76' | Rigore per la Juve!! @Cuadrado punta Rovella, il centrocampista del Genoa lo mette giù in area. #GenoaJuve [1-1] #ForzaJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio! L'obiettivo lo conosciamo. Conquistiamo i 3? punti ???? #FinoAllaFine LIVE MATCH… - 1897Passion : ??”Dopo la vittoria a Barcellona, abbiamo preso molta fiducia. Genoa molto difensivo, non era facile. Dopo la Champi… - infoitsport : Juve senza idee: è 0-0 col Genoa a Marassi alla fine del primo tempo -