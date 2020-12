Domenica In, Mara Venier a Gabriella Carlucci: “Ti sei addormentata alla guida, stavamo andando a sbattere contro un albero” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Se non c’ero io andavamo a sbattere contro un albero”. Ora ci hanno riso sopra, ma chissà che spavento in quel momento. Nella puntata di Domenica In del 13 dicembre Mara Venier ha ospitato Gabriella Carlucci, tornata per la prima volta in tv dopo parecchio tempo. Insieme hanno ricordato l’esperienza in comune vissuta con il Cantagiro nei primi anni Novanta, quando andavano in giro per l’Italia: è così che la padrona di casa ha raccontato un aneddoto inedito che le vede protagoniste. “Andavamo sempre in macchina, viaggiavamo la notte e guidavi sempre te perché io non avevo l’auto – ha raccontato Mara Venier – una notte ti sei addormentata improvvisamente mentre eri al volante e se non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Se non c’ero io andavamo aun. Ora ci hanno riso sopra, ma chissà che spavento in quel momento. Nella puntata diIn del 13 dicembreha ospitato, tornata per la prima volta in tv dopo parecchio tempo. Insieme hanno ricordato l’esperienza in comune vissuta con il Cantagiro nei primi anni Novanta, quando andavano in giro per l’Italia: è così che la padrona di casa ha raccontato un aneddoto inedito che le vede protagoniste. “Andavamo sempre in macchina, viaggiavamo la notte evi sempre te perché io non avevo l’auto – ha raccontato– una notte ti seiimprovvisamente mentre eri al volante e se non ...

