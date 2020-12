Cyberpunk 2077 | dove trovare le armi migliori

Leggi su tuttotek

(Di domenica 13 dicembre 2020) In questa guida andremo a scoprire assiemetutte leinIl nuovo titolo sviluppato da CD Projekt RED è finalmente arrivato sul mercato dopo ben 8 anni di attesa. Se avete seguito un po’ le vicende relative, saprete che il gioco non è stato rispato da alcune controversie relative alle sue versioni per console di scorsa generazione. Sembra, infatti, che ci siano diversi bug e problemi grafici sia su PlayStation 4 che su Xbox One. Sperando che la software house polacca riesca a risolvere tutto in breve tempo con una patch, noi vi consigliamo di non demordere e di farvi catturare dalla complessa ambientazione di: in questa guida vi spiegheremo, infatti, come e ...