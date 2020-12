Ciclismo, Lorenzo Milesi correrà con la Beltrami TSA–Tre Colli nel 2021 (Di domenica 13 dicembre 2020) Lorenzo Milesi, campione d’Italia juniores a cronometro, nel 2021 correrà nella categoria U23 tra le file del team Beltrami TSA-Tre Colli. Lo riporta bicitv.it. Il giovane azzurro è uno dei prospetti più quotati della classe 2002 e, nei pochi mesi in cui ha potuto gareggiare quest’anno, ha vinto ben quattro corse, tutte a cronometro. Inoltre, si è piazzato anche al terzo posto nella rassegna europea delle prove contro il tempo. Queste le prime parole di Milesi, riportate sempre da bicitv.it, da nuovo corridorie della Beltrami: “Sono contentissimo di essere al Team Beltrami TSA-Tre Colli, la realtà ideale nella quale crescere e migliorare. Ho notato, fin dal primo approccio, grande organizzazione e professionalità, con ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020), campione d’Italia juniores a cronometro, nelnella categoria U23 tra le file del teamTSA-Tre. Lo riporta bicitv.it. Il giovane azzurro è uno dei prospetti più quotati della classe 2002 e, nei pochi mesi in cui ha potuto gareggiare quest’anno, ha vinto ben quattro corse, tutte a cronometro. Inoltre, si è piazzato anche al terzo posto nella rassegna europea delle prove contro il tempo. Queste le prime parole di, riportate sempre da bicitv.it, da nuovo corridorie della: “Sono contentissimo di essere al TeamTSA-Tre, la realtà ideale nella quale crescere e migliorare. Ho notato, fin dal primo approccio, grande organizzazione e professionalità, con ...

