Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella prima gara della domenica si affrontano Cagliari e Inter alla Sardegna Arena. Alle 12.30 il calcio d'inizio, queste le scelte ufficiali di Di Francesco e Conte. Cagliari (4-2-3-1) : Cragno; ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Nella prima gara della domenica si affrontanoalla Sardegna Arena. Alle 12.30 il calcio d'inizio, queste le sceltedi Di Francesco e Conte.(4-2-3-1) : Cragno; ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #SerieA, le possibili scelte di #Conte in vista di #CagliariInter - zephyrus_ads : RT @unfair_play: Cagliari-Inter inizierà in ritardo. Bisogna convincere Eriksen che sarà davvero titolare. #CagliariInter - sscalcionapoli1 : Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali: Conte risparmia Lautaro, c’è Eriksen dietro a Sanchez-Lukaku -