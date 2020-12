Ben McKenzie, l’amatissimo Ryan di ‘The O.C.’ è pronto a diventare papà per la seconda volta! (Di domenica 13 dicembre 2020) Benjamin McKenzie, più conosciuto come l’amatissimo Ryan Atwood di The O.C., è pronto a diventare papà per la seconda volta! L’attore americano, reso noto dal ruolo del teppistello di Chino interpretato nel tv drama dei primi anni 2000, e la moglie Morena Baccarin con la quale è sposato dal 2 giugno del 2017 sono in attesa del loro secondo figlio. La primogenita Frances Laiz Setta Schenkkan, invece, è arrivata il 2 marzo del 2016 ad allietare le vite di mamma e papà e adesso è pronta a diventare la sorellina maggiore per il nuovo arrivato. A dare la notizia, in maniera del tutto inaspettata, è stata proprio Morena durante la sua partecipazione allo show americano, The Talk. L’attrice brasiliana, mentre stava ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 dicembre 2020) Benjamin, più conosciuto comeAtwood di The O.C., èper laL’attore americano, reso noto dal ruolo del teppistello di Chino interpretato nel tv drama dei primi anni 2000, e la moglie Morena Baccarin con la quale è sposato dal 2 giugno del 2017 sono in attesa del loro secondo figlio. La primogenita Frances Laiz Setta Schenkkan, invece, è arrivata il 2 marzo del 2016 ad allietare le vite di mamma ee adesso è pronta ala sorellina maggiore per il nuovo arrivato. A dare la notizia, in maniera del tutto inaspettata, è stata proprio Morena durante la sua partecipazione allo show americano, The Talk. L’attrice brasiliana, mentre stava ...

