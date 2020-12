Angela Merkel, la madre che non vogliamo (Di domenica 13 dicembre 2020) Ci ha messo 15 anni ma Angela Merkel ce l’ha fatta. Dopo quattro governi, una crisi finanziaria globale, un’invasione di profughi e una pandemia, è riuscita a diventare la madre di tutti noi. madre fragile e temprata come una lastra di cristallo, il cui pericoloso tintinnio siamo arrivati a percepire un’estate fa complice un tremolio inquietante e di origini probabilmente private, attraverso la quale tutti noi, italiani ed europei, possiamo vedere con spietata nitidezza il nostro presente e il nostro futuro. A intravedere una dimensione che tante volte fa male solo a pronuciarne la parola: la realtà. Da brava fisica, ed esperta di trasformazioni chimiche della materia fino alle sue dimensioni quantistiche, infinitesimali, Angela Merkel ha applicato il suo credo scientifico, le sue ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Ci ha messo 15 anni mace l’ha fatta. Dopo quattro governi, una crisi finanziaria globale, un’invasione di profughi e una pandemia, è riuscita a diventare ladi tutti noi.fragile e temprata come una lastra di cristallo, il cui pericoloso tintinnio siamo arrivati a percepire un’estate fa complice un tremolio inquietante e di origini probabilmente private, attraverso la quale tutti noi, italiani ed europei, possiamo vedere con spietata nitidezza il nostro presente e il nostro futuro. A intravedere una dimensione che tante volte fa male solo a pronuciarne la parola: la realtà. Da brava fisica, ed esperta di trasformazioni chimiche della materia fino alle sue dimensioni quantistiche, infinitesimali,ha applicato il suo credo scientifico, le sue ...

