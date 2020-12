Wanda Nara, coccole in diretta con lui: ma non è Icardi! – VIDEO (Di sabato 12 dicembre 2020) Wanda Nara, coccole in diretta con lui: ma non è Icardi! La showgirl argentina ha postato una storia particolare su Instagram dopo il suo compleanno Wanda Nara ha da poco festeggiato il suo compleanno. Il 10 dicembre la showgirl argentina ha compiuto 34 anni (classe’86) e ha deciso di festeggiare in famiglia, viste le restrizioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020)incon lui: ma non èLa showgirl argentina ha postato una storia particolare su Instagram dopo il suo compleannoha da poco festeggiato il suo compleanno. Il 10 dicembre la showgirl argentina ha compiuto 34 anni (classe’86) e ha deciso di festeggiare in famiglia, viste le restrizioni L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - HuffPostItalia : 'Violenza e volgarità non hanno sesso. Nel 2020 ancora donne del genere'. Wanda Nara querela Littizzetto - francescomank : @DomeSiciliano @simonabozzoli @VeritaBocca @cecileenparis @HuffPostItalia Wanda Nara fa la modella... posa nuda per… - Rog_2 : RT @f_passerini94: 'Violenza e volgarità non hanno sesso. Nel 2020 ancora donne del genere'. Wanda Nara contro Littizzetto - ____Karma_ : RT @perchetendenza: 'Wanda Nara': Perché nella puntata di ieri di #chetempochefa Luciana Littizzetto ha commentato una sua foto nuda a cava… -