Toro | contro l’Udinese per iniziare la rimonta in campionato ed evitare un pericolo precedente

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 dicembre 2020) È la partita spartiacque della stagione delnon saranno concessi ulteriori passi falsi. Un solo obiettivo: la vittoria Alla vigilia di-Udinese, Marco Giampaolo è stato piuttosto chiaro nel fotografare il momento che sta vivendo lui insieme a tutti i tifosi granata: «L‘insoddisfazione dei tifosi è la nostra. Io non è che la notte dormo bene, non è che vado in giro per la città con nonchalance. Quando parlo di fede, mi rivolgo all’identificazione al club e a cosa rappresentiamo. Il senso di appartenenza è un aspetto che il calciatore deve sentire sulla pelle, con il quale deve svegliarsi la mattina e andare a dormire la sera». Il matchè il primo vero spartiacque della stagione. Questa sera non saranno concessi ulteriori passi falsi. Questa ...