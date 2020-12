Sviluppo aree interne, in arrivo 18 milioni. M5S: 'Sostegno concreto ai piccoli comuni' (Di sabato 12 dicembre 2020) ... per il triennio 2020-2022, rivolti al Sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: alla Calabria sono ... Leggi su zoom24 (Di sabato 12 dicembre 2020) ... per il triennio 2020-2022, rivolti aldelle attività economiche, artigianali e commerciali deidelleè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: alla Calabria sono ...

a_alfy67 : RT @Cisl_Lazio: ?? CG FEMCA LAZIO #workingprogress Tra i temi in agenda il confronto con la Regione Lazio sul Chimico Farmaceutico, sulle… - TrastevereRM : @BrunettiC @matnardone_ph Si abbiamo bisogno di più isole pedonali... Abbiamo bisogno di una città più a misura d’u… - CastellucciAnto : RT @Cisl_Lazio: ?? CG FEMCA LAZIO #workingprogress Tra i temi in agenda il confronto con la Regione Lazio sul Chimico Farmaceutico, sulle… - FabioVarese : RT @vacamcom: 'L'impegno @vacamcom per l' #immobiliare c'è stato, c'è e sempre ci sarà. Con #InvestinVarese vogliamo aiutare gli enti local… - CislRoma : RT @Cisl_Lazio: ?? CG FEMCA LAZIO #workingprogress Tra i temi in agenda il confronto con la Regione Lazio sul Chimico Farmaceutico, sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Sviluppo aree Sviluppo aree interne, in arrivo 18 milioni. M5S: "Sostegno concreto ai piccoli comuni" Zoom24.it "I tesori storici come volano dello sviluppo" Confartigianato scommette sul turismo

Il presidente Figoli: "Le visite dei traghetti nella base navale come elemento di attrazione, in analogia con quanto accade a Tolone". L’organizzazione di categoria spinge anche per la musealizzazione ...

Mind, via al Campus della Statale: spazio pubblico unico e cinque Corti

Via libera al progetto Lendlease. L’Ateneo cerca 172 milioni dal mondo pubblico e privato per non «spegnere» Città Studi ...

Il presidente Figoli: "Le visite dei traghetti nella base navale come elemento di attrazione, in analogia con quanto accade a Tolone". L’organizzazione di categoria spinge anche per la musealizzazione ...Via libera al progetto Lendlease. L’Ateneo cerca 172 milioni dal mondo pubblico e privato per non «spegnere» Città Studi ...