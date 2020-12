Sleddog tra le Dolomiti | tra le montagne più belle su una slitta

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 dicembre 2020) Sciare non è l’unico modo di vivere una vacanza sulla neve. Per esempio, avete mai pensato allo sleddog? È la corsa con i cani da slitta, normalmente Siberian Husky, che trainano il musher (il conduttore) in luoghi dove altrimenti sarebbe difficile arrivare: nel cuore dei boschi, fino in cima, per ritrovarsi al cospetto delle vette in mezzo alla natura selvaggia. Nato con la necessità di spostarsi nei gelidi Paesi del Nord, oggi è uno sport ma anche una delle più affascinanti attività (oltre che una delle poche, al momento) da provare per vivere le montagne, incluse le più belle del mondo, le Dolomiti.