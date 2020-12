MotoGP 2021, test di Sepang a rischio: Jerez o Portimao? (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo scorso 6 Novembre la Dorna ha rilasciato la prima bozza del calendario per la stagione 2021 della MotoGP. Esso prevede lo svolgimento di due sessioni di test pre stagionali. Attenendosi a questo calendario ufficioso, dovremmo infatti rivedere le moto in pista per la prima volta in Malesia. A Sepang i debuttanti e i tester delle squadre ufficiali tornerebbero in sella dal 14 al 16 di febbraio per tre giornate di shakedown. A loro si aggregherebbe successivamente, dal 19 al 21 febbraio, il resto del paddock della MotoGP per la prima sessione ufficiale di test del 2021. La seconda sessione di test, invece, è programmata in Qatar dal 10 al 12 marzo. Il condizionale è tuttavia d’obbligo. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo scorso 6 Novembre la Dorna ha rilasciato la prima bozza del calendario per la stagionedella. Esso prevede lo svolgimento di due sessioni dipre stagionali. Attenendosi a questo calendario ufficioso, dovremmo infatti rivedere le moto in pista per la prima volta in Malesia. Ai debuttanti e ier delle squadre ufficiali tornerebbero in sella dal 14 al 16 di febbraio per tre giornate di shakedown. A loro si aggregherebbe successivamente, dal 19 al 21 febbraio, il resto del paddock dellaper la prima sessione ufficiale didel. La seconda sessione di, invece, è programmata in Qatar dal 10 al 12 marzo. Il condizionale è tuttavia d’obbligo. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ...

