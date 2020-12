La moda più calda per affrontare il grande freddo con stile

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 dicembre 2020) È arrivato l’inverno e, come ci dicevano le mamme da bambini, bisogna coprirsi bene. Per farlo, OVVIO, non metteremo lo stile in un angolo. Perché sappiamo bene che l’estate non è l’unica stagione accessoriata di un guardaroba cool. Anche in versione Frozen l’armadio fornisce molte soddisfazioni. E ok, grazie (anche) a Demna Gvasalia abbiamo compreso che vestirsi a strati oggi è più wow che mai, ma a volte basta avere anche un solo capo o accessorio dal tessuto avvolgente e termico per alzare nell’immediato la temperatura.