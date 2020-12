Juric: “Ho visto una Lazio stanca, potevamo fare anche qualche gol in più” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il trionfo all’Olimpico sulla Lazio:“Abbiamo fatto un’ottima partita, eravamo molto concentrati e abbiamo pressato molto. Avremmo potuto fare qualche gol in più. Devo dire che ho visto una Lazio un po’ più stanca, dopo la Champions League forse siamo stati un po’ facilitati.Tameze? L’abbiamo preparata così: andare alla scalata diretta centrale, lasciando solo il portiere. Penso abbia fatto una grande prestazione”. Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Ivanha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il trionfo all’Olimpico sulla:“Abbiamo fatto un’ottima partita, eravamo molto concentrati e abbiamo pressato molto. Avremmo potutogol in più. Devo dire che hounaun po’ più, dopo la Champions League forse siamo stati un po’ facilitati.Tameze? L’abbiamo preparata così: andare alla scalata diretta centrale, lasciando solo il portiere. Penso abbia fatto una grande prestazione”. Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

