Il nostro menu delle feste

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il menu 2020 di Gastronomika è stato ideato dallo chef Davide Brovelli, patron del ristorante Il Sole a Ranco. È un menu di quattro portate, che unisce la praticità di realizzazione con la sontuosità delle preparazioni. Una sequenza non classica, ma che coglie alcune delle tendenze del periodo e le rende contemporanee. Scopri le ricette man mano che verranno pubblicate! Carpaccio di scampi, cachi e cavolo nero Risotto con avocado e gamberi rossi Petto d’anatra alle mele e arance Panettone camouflage Vuoi vedere come abbiamo allestito la nostra tavola? Eccola qui! Chi è Davide Brovelli? Davide Brovelli nasce con la passione per la cucina e cresce tra pentoloni e mestoli. Fin da piccolo il suo gioco preferito era aiutare papà Carluccio a fare la “cucina”. La vocazione cresce tra le mura di famiglia e si rafforza con i tanti viaggi all’estero: nell’85 è al Moulin de Mougins, dove ...