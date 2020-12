Golf | Hinako Shibuno fa il vuoto a metà dell’US Open 2020 femminile Fuori Nelly Korda e Lexi Thompson

Ultime Notizie dalla rete : Golf Hinako

QUOTIDIANO.NET

La giapponese Hinako Shibuno ha fatto la differenza durante la seconda giornata dell’US Open femminile 2020 di golf. La nipponica, già vincitrice dell’AIG Women’s British Open 2019, si appresta dunque ...Partenza in salita per le nostre tre portacolori nel quarto major stagionale. Al comando Amy Olson, mentre sono in ritardo le protagoniste più attese ...