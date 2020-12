Leggi su invezz

(Di domenica 13 dicembre 2020), una piattaforma scalabile, veloce e sicura per DeFi, catene di approvvigionamento e persino pagamenti crypto, ha appena lanciato un nuovolo DeFi chiamato. Il servizio ha combinato la propria tecnologia con glidi prezzo decentralizzati di) per portareità alle attività di stake sul suolo di livello 1, ed è stato il primo progetto nella storia delle criptovalute a farlo.lancia un nuovissimolo DeFi unico Grazie alla nuova mossa di, il servizio sarà ora in grado di offrire alla sua comunità l’utilizzo delle risorse di stake per una ...