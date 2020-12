Droga | ' call center' della cocaina | presa banda di 8 spacciatori a Milano 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'indagine ha avuto inizio ai primi di maggio scorso, quando a, in viale Gran San Bernardo, la Sezione investigativa del Commissariato Centro ha sorpreso in flagranza di reato uno dei corrieri mentre cedeva una dose dia un acquirente. Il 26 giugno scorso, in via Boccaccio a Cologno Monzese (), dentro un'auto con a bordo cinque persone, sono state trovati due chili di hashish. Durante tutta l'attività investigativa, durata oltre sei mesi, in pieno periodo di emergenza sanitaria Covid-19, gli agenti del Commissariato Centro hanno raccolto indizi a carico degli indagati con il sequestro di oltre due chili di hashish e oltre 50 grammi die ricostruito i ruoli nella, dal leader S.R., cittadino albanese 34enne, a quello dei diversi "cavallini" che, con tempi ...