Amici 20, lite furiosa tra Arisa e Pettinelli: interviene Maria De Filippi (Di sabato 12 dicembre 2020) . Le due professoresse oggi hanno discusso animatamente per il ruolo di Arianna nella scuola Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) Amici 20 quest’anno sta appassionando tantissimo i telespettatori, in particolar modo perché è un periodo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 dicembre 2020) . Le due professoresse oggi hanno discusso animatamente per il ruolo di Arianna nella scuola Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale)20 quest’anno sta appassionando tantissimo i telespettatori, in particolar modo perché è un periodo L'articolo proviene da YesLife.it.

ghino61 : A lei interessa come prendere i soldi con il suo compare Renzi! A Italia viva nn interessa degli italiani viste le… - filippo1176 : @domenico_caridi @Sport_Mediaset @RafAuriemma @PChiambretti Lite perché Chiambretti porta amici degli amici napolet… - domenico_caridi : @Sport_Mediaset @RafAuriemma Lite perché finché @PChiambretti porta in trasmissione amici degli amici napoletani ch… - Livia_DiGioia : RT @NotizieFrance: Gambe amputate dopo lite, Gaetano: 'Abbandonato dagli amici. Sogno le protesi per tornare a camminare' - NotizieFrance : Gambe amputate dopo lite, Gaetano: 'Abbandonato dagli amici. Sogno le protesi per tornare a camminare' -