Sugli spostamenti fra comuni il governo perde un altro pezzo di credibilità

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Getty Images)Ieri Davide Faraone, presidente del gruppo di Italia Viva al Senato, ha detto che “questa apertura sarebbe dovuta sic esserci prima per risparmiare una preoccupazione in più a tutte le famiglie italiane nei giorni di Natale. Adesso speriamo che al più presto questa riflessione venga tradotta in un provvedimento concreto”. Di cosa parlava? Di quella che in un paese che ancora registra oltre 800 morti al giorno da Covid-19 e dovrebbe prepararsi a una mastodontica campagna vaccinale appare inspiegabilmente come l’assoluta priorità: la mobilità fra iil giorno di Natale, di Santo Stefano e il primo dell’anno. Eppure la preoccupazione, le famiglie italiane, dovrebbero averla proprio per in virtù di questo ennesimo cedimento che in piena seconda ondata apre a inutili raduni, incontri superflui, cenoni pericolosi e ...