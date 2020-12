Roma Termini: spintoni e pugni solo per… rubare il cellulare (Di venerdì 11 dicembre 2020) Arrestati due ‘scippatori’ di smartphone dai Carabinieri in zona Stazione Termini, non erano collegati tra loro. Due distinti episodi, avvenuti a poche ore l’uno dall’altro, nei quali i Carabinieri di Roma hanno arrestato due persone che durante differenti aggressioni, hanno rubato il telefono del malcapitato. Una persona è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, la seconda, invece, è stata denunciata a piede libero per lesioni personali e rapina. Leggi anche: Ostia. Insulti, minacce e violente aggressioni alla fidanzata 17enne: l’incubo finisce con l’arresto dell’uomo Il primo arresto Motivo del contendere, in entrambi i casi, i telefoni cellulari che le vittime avevano in mano al momento delle aggressioni. In particolare, un cittadino egiziano di 22 anni, domiciliato nella Capitale e con precedenti, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Arrestati due ‘scippatori’ di smartphone dai Carabinieri in zona Stazione, non erano collegati tra loro. Due distinti episodi, avvenuti a poche ore l’uno dall’altro, nei quali i Carabinieri dihanno arrestato due persone che durante differenti aggressioni, hanno rubato il telefono del malcapitato. Una persona è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, la seconda, invece, è stata denunciata a piede libero per lesioni personali e rapina. Leggi anche: Ostia. Insulti, minacce e violente aggressioni alla fidanzata 17enne: l’incubo finisce con l’arresto dell’uomo Il primo arresto Motivo del contendere, in entrambi i casi, i telefoni cellulari che le vittime avevano in mano al momento delle aggressioni. In particolare, un cittadino egiziano di 22 anni, domiciliato nella Capitale e con precedenti, ha ...

