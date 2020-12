"Quei festini in stile Genovese a cui partecipavano pure preti e vescovi" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mariangela Garofano Giulia Napolitano, modella 21enne, ha rivelto a Fanpage di party a base di sesso e cocaina, analoghi a quelli che ospitava a casa sua Alberto Genovese, a cui partecipavano degli "insospettabili", come preti e vescovi Alberto Genovese, l’imprenditore digitale arrestato il 10 ottobre per stupro, durante uno dei suoi festini a base di sesso e droga, è “uno dei tanti” soggetti che ospitano simili “divertimenti” in casa propria. A raccontarlo a Fanpage è la fotomodella Giulia Napolitano, 21 anni, che rivela una realtà “segreta”, in cui sono invischiati non solo ricchi uomini d’affari e vip, ma addirittura vescovi e alti prelati appartenenti alla Chiesa. Quello che Giulia racconta di aver visto dietro le porte dei lussuosi appartamenti ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mariangela Garofano Giulia Napolitano, modella 21enne, ha rivelto a Fanpage di party a base di sesso e cocaina, analoghi a quelli che ospitava a casa sua Alberto, a cuidegli "insospettabili", comeAlberto, l’imprenditore digitale arrestato il 10 ottobre per stupro, durante uno dei suoia base di sesso e droga, è “uno dei tanti” soggetti che ospitano simili “divertimenti” in casa propria. A raccontarlo a Fanpage è la fotomodella Giulia Napolitano, 21 anni, che rivela una realtà “segreta”, in cui sono invischiati non solo ricchi uomini d’affari e vip, ma addiritturae alti prelati appartenenti alla Chiesa. Quello che Giulia racconta di aver visto dietro le porte dei lussuosi appartamenti ...

LA STORIAPIOVE DI SACCO Festino con la presenza di ragazzi minorenni, nessun distanziamento sociale e nessuna mascherina. Le gravi irregolarità sono costate, oltre ad una ammenda di alcune centinaia..

Si allarga l’inchiesta milanese a carico di Alberto Genovese, l’imprenditore napoletano accusato di aver drogato e violentato una 18enne durante un festino. Insieme al 43enne è indagata S. B., sua ex ...

