Pena di morte da record: giustiziato il più giovane detenuto in 70 anni, mentre Trump supera i predecessori (Di venerdì 11 dicembre 2020) Donald Trump da record. Nonostante sia in procinto di lasciare la Casa Bianca (o almeno così si spera, dati i risultati elettorali) continua ad operare come se niente fosse. E così, nella cosiddetta fase di transizione presidenziale, è stato giustiziato un detenuto e altre quattro esecuzioni avranno luogo prima della fine della presidenza. Come spiega L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Donaldda. Nonostante sia in procinto di lasciare la Casa Bianca (o almeno così si spera, dati i risultati elettorali) continua ad operare come se niente fosse. E così, nella cosiddetta fase di transizione presidenziale, è statoune altre quattro esecuzioni avranno luogo prima della fine della presidenza. Come spiega L'articolo NewNotizie.it.

amnestyitalia : Si è conclusa ieri la Maratona accademica per salvare Ahmadreza Djalali, un evento di 24 ore organizzato da… - LaStampa : Pena di morte, il 43% degli italiani è a favore: l’odio è diventato quotidiano. Miseria e brutalità nel Paese di Be… - amnestyitalia : ?? Ultime notizie: Iran, l'esecuzione di Ahmadreza Djalali risulta posticipata per i prossimi giorni, ma la situazio… - hrtmadeOfglass : mi spiegate cosa sta succedendo in America? con la pena di morte eccetera? - happytomlivson : siamo nel 2020 e c’è ancora gente che pensa che la pena di morte sia la soluzione -