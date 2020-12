Malore durante la lezione a distanza, muore una quindicenne in provincia di Taranto (Di venerdì 11 dicembre 2020) La ragazza era una studentessa dell'istituto artistico di Grottaglie: a trovarla riversa per terra è stato il padre, che non sentiva più la sua voce mentre era in Dad Leggi su repubblica (Di venerdì 11 dicembre 2020) La ragazza era una studentessa dell'istituto artistico di Grottaglie: a trovarla riversa per terra è stato il padre, che non sentiva più la sua voce mentre era in Dad

Una ragazza di 15 anni, studentessa dell'istituto artistico Calò di Grottaglie, oggi ha accusato un malore ed è morta mentre si trovava in casa, nella frazione di Uggiano Montefusco (frazione di Mandu ...

