L'usura colpisce ancora i più deboli a causa della pandemia, soprattutto nel Lazio (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'usura è un'emergenza economica, sociale e giudiziaria. La Regione Lazio purtroppo è l'area italiana con numeri più crescenti collegati alla pandemia. Lo afferma Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio regionale Legalità e Sicurezza, tra marzo e giugno, ha spiegato in conferenza stampa vicino a Nicola Zingaretti, sono stati arrestati 63 criminali rispetto ai 42 dell'anno precedente. Usura al femminile, a Roma madre e figlia aggrediscono una vittima, a Taranto sgominata una banda al femminile L'usura è un crimine senza confini regionali o comunali, si collega o viene gestita dalla mafia, colpisce i più deboli perché approfitta dei momenti di difficoltà, riesce ad impoverire e far crollare società turistiche, ristoranti, imprese edilizie.

