Lotteria scontrini 2021 e spese escluse dal meccanismo | quali sono?

Con l'inizio del 2021 scatterà la Lotteria scontrini 2021, già oggetto di rinvio a seguito del Decreto Rilancio. Originariamente prevista dal primo luglio 2020, il provvedimento ha previsto il differimento dei termini di decorrenza del nuovo concorso a premi fiscale. La proroga è stata prodotta in ragione della situazione di emergenza epidemiologica, che ha portato alla chiusura di buona parte degli esercizi commerciali e che, per gli scarsi spostamenti dei cittadini, ha reso complicata la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici per gli esercenti. Ma ormai ci siamo: qui di seguito vogliamo chiarire in sintesi in che cosa consiste questa Lotteria – già prevista dalla legge di Bilancio 2017 e poi oggetto di vari rinvii – perchè è stata ideata e, soprattutto, vogliamo fare luce ...

