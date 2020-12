Jingle Bell Rock di Achille Lauro e Annalisa: un nuovo duetto sulle note di un grande classico natalizio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo aver duettato sul palco dell’Ariston di Sanremo con “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini e in “Sweet Dreams” dell’album 1990, Achille Lauro e Annalisa tornano a collaborare sulle note di “Jingle Bell Rock”, uno dei classici natalizi senza tempo. Achille Lauro e Annalisa reinterpretano in chiave vintage il celebre brano natalizio Jingle Bell Rock Achille Lauro ha rilasciato online “Jingle Bell Rock”, primo singolo estratto dall’album “1920 – Achille Lauro & the Untouchable Band”, il terzo e ultimo lavoro ... Leggi su correttainformazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo aver duettato sul palco dell’Ariston di Sanremo con “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini e in “Sweet Dreams” dell’album 1990,tornano a collaboraredi “”, uno dei classici natalizi senza tempo.reinterpretano in chiave vintage il celebre branoha rilasciato online “”, primo singolo estratto dall’album “1920 –& the Untouchable Band”, il terzo e ultimo lavoro ...

NaliOfficial : Andate subito a vedere il video di Jingle Bell Rock ???????? @AchilleIDOL ?? ?? - outrocaffeine : @solsikkemv ho paura per i taejin e i vmon, taegi incommentabili in quel misero quattordicesimo posto... yoongi non… - beautvniall : Stavo guardando alla tv il jingle bell ball di harry e papà fa: ma perché fa il concerto nella roulotte? Io morta - poraccitudine2 : Ogni volta che parte jingle bell rock mi viene in mente mean girls ???? #gfvip - lucreziayessa : Nessuno: Assolutamente nessuno: Spotify: jingle bell rock cantata dai the vamps MA MI VUOI FAR MORIRE BRO??? Sono troppo ciccini??? -