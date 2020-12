In via Po arriva Corona, i fan si scatenano: ma lui manda un sosia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Trovata pubblicitaria per l’inaugurazione del negozio “Adalet”. Il re dei paparazzi, però, non ha violato gli arresti domiciliari Leggi su lastampa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Trovata pubblicitaria per l’inaugurazione del negozio “Adalet”. Il re dei paparazzi, però, non ha violato gli arresti domiciliari

matteobobbi : pronti, partenza,via vince chi arriva prima - FerzanOzpetek : Teatri chiusi e shopping aperto: lo spettacolo dal vivo sta morendo sotto i nostri occhi - MauroComaroli : Israele, arriva lo spray nasale contro il Covid. E la notizia finisce anche sui siti iraniani - Alessdan1 : Io e te abbiamo vinto le elezioni. Decidiamo di mettere un burattino, che sia di facciata ,e che esegua i ns ordini… - GPatagonico : Usa arriva il via libera per Pfizer-BioNTech. Biden: “Una luce in tempi bui” -

Ultime Notizie dalla rete : via arriva VIDEO | Punta Raisi, tamponi per chi arriva in Sicilia: "Attesa massima di un'ora" PalermoToday Lavori pubblici, dopo lo scontro si cerca di arrivare a un odg condiviso: ecco le basi

Lavori pubblici, dopo il consiglio straordinario si tenta la via della pacificazione. A fine seduta – dopo uno scontro a tratti durissimo – l’altra sera l’opposizione ...

Via libera Fda a vaccino Pfizer-BioNTech

La Fda statunitense ha autorizzato l’uso del vaccino Pfizer-BioNTech. Il disco verde dalla Food and Drug Administration dà di fatto il via libera alla distribuzione immediata di milioni di dosi di vac ...

Lavori pubblici, dopo il consiglio straordinario si tenta la via della pacificazione. A fine seduta – dopo uno scontro a tratti durissimo – l’altra sera l’opposizione ...La Fda statunitense ha autorizzato l’uso del vaccino Pfizer-BioNTech. Il disco verde dalla Food and Drug Administration dà di fatto il via libera alla distribuzione immediata di milioni di dosi di vac ...