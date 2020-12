Elisabetta Gregoraci rivela cos’è successo con Briatore dopo l’uscita dal GF Vip 5 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nonostante si sforzasse di nasconderlo, è chiaro che Elisabetta Gregoraci temesse molto l’incontro con l’ex marito Flavio Briatore una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Questo perché sapeva bene che alcune sue dichiarazioni non erano piaciute all’ex manager di Formula 1, così come sapeva bene che era stato tirato in ballo in troppe discussioni, mentre lui è un uomo che non ama questo genere di situazioni televisive. Le prime parole di Elisabetta Gregoraci dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip 5 Ma cos’è successo dunque quando finalmente Elisabetta Gregoraci ha potuto parlare con Flavio Briatore? L’ha già fatto, oppure i due stanno aspettando un incontro che avverrà a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nonostante si sforzasse di nasconderlo, è chiaro chetemesse molto l’incontro con l’ex marito Flaviouna volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Questo perché sapeva bene che alcune sue dichiarazioni non erano piaciute all’ex manager di Formula 1, così come sapeva bene che era stato tirato in ballo in troppe discussioni, mentre lui è un uomo che non ama questo genere di situazioni televisive. Le prime parole didalla Casa del GF Vip 5 Madunque quando finalmenteha potuto parlare con Flavio? L’ha già fatto, oppure i due stanno aspettando un incontro che avverrà a ...

