«X Factor 2020»: la parola ai finalisti e ai giudici (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo spirito con il quale i giudici e i ragazzi affrontano l’avvicinarsi della finale della quattordicesima edizione di X Factor, prevista giovedì 10 dicembre in contemporanea su Sky Uno e in chiaro su Tv8, è riassunto molto bene da una frase di Emma che, in collegamento su Zoom, spiega che «ogni volta che c’è la fine c’è un inizio, e noi ci auguriamo che non sia la fine per nessuno, ma un grande inizio per tutti». Dopo due anni, tutte le categorie sono equamente rappresentate per l’atto finale e tutti i giudici sono ancora in gara, lasciando, però, fuori qualsiasi logica competitiva: non importa quello che il pubblico voterà da casa e se il mercato discografico spalancherà le porte ai ragazzi una volta usciti dalla macchina organizzativa del programma. Quello che è fondamentale ricordarsi è soprattutto il percorso e la consapevolezza di aver fatto bene, l’unione e la complicità che hanno polverizzato qualsiasi ritrosia o ingiustizia. Sarà anche per questo che, per la prima volta, tutti i giudici duetteranno insieme ai propri ragazzi, a cominciare da Manuel Agnelli e dai Little Pieces of Marmelade, il gruppo superstite della sua squadra. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1336678357212262400 Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo spirito con il quale i giudici e i ragazzi affrontano l’avvicinarsi della finale della quattordicesima edizione di X Factor, prevista giovedì 10 dicembre in contemporanea su Sky Uno e in chiaro su Tv8, è riassunto molto bene da una frase di Emma che, in collegamento su Zoom, spiega che «ogni volta che c’è la fine c’è un inizio, e noi ci auguriamo che non sia la fine per nessuno, ma un grande inizio per tutti». Dopo due anni, tutte le categorie sono equamente rappresentate per l’atto finale e tutti i giudici sono ancora in gara, lasciando, però, fuori qualsiasi logica competitiva: non importa quello che il pubblico voterà da casa e se il mercato discografico spalancherà le porte ai ragazzi una volta usciti dalla macchina organizzativa del programma. Quello che è fondamentale ricordarsi è soprattutto il percorso e la consapevolezza di aver fatto bene, l’unione e la complicità che hanno polverizzato qualsiasi ritrosia o ingiustizia. Sarà anche per questo che, per la prima volta, tutti i giudici duetteranno insieme ai propri ragazzi, a cominciare da Manuel Agnelli e dai Little Pieces of Marmelade, il gruppo superstite della sua squadra. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1336678357212262400

