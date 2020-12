Ristoranti, bar, pub allo stremo. FIPE-FIEPET: “Bene ipotesi allentamento restrizioni” (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – FIPE Confcommercio e FIEPET Confesercenti, le due organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore della somministrazione, accolgono con favore le dichiarazioni del Premier Conte in merito all’avvio di una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra comuni nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Le due Federazioni hanno più volte chiesto di rivedere questa parte dell’ultimo Dpcm, che penalizza il settore della somministrazione, che è fra quelli maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, “Questa apertura – si sottolinea – favorirebbe certamente la frequentazione dei Ristoranti nelle tre giornate interessate dal provvedimento, richiesto proprio per limitare gli ingenti danni che il settore sta registrando”. Ristoranti, pub, bar e le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) –Confcommercio eConfesercenti, le due organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore della somministrazione, accolgono con favore le dichiarazioni del Premier Conte in merito all’avvio di una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra comuni nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Le due Federazioni hanno più volte chiesto di rivedere questa parte dell’ultimo Dpcm, che penalizza il settore della somministrazione, che è fra quelli maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, “Questa apertura – si sottolinea – favorirebbe certamente la frequentazione deinelle tre giornate interessate dal provvedimento, richiesto proprio per limitare gli ingenti danni che il settore sta registrando”., pub, bar e le ...

TgrPiemonte : Piemonte da domenica in zona gialla. Bar e ristoranti aperti fino alle 18 e spostamenti tra comuni ammessi, ma viet… - sbonaccini : Ristori economici da 31 MILIONI di € TRIPLICANO I FONDI regionali per chi ha dovuto sospendere o limitare la propri… - Telebari : Vigilie con 'bar e ristoranti chiusi alle 11 e negozi alle 13': arriva l'ordinanza di Decaro - #Bari #Notizie… - Ilikepuglia : Vigilia di Natale e Capodanno, l'ordinanza di Decaro: bar e ristoranti chiusi dalle 11 alle 5 del mattino… - Franco32656300 : @Losateresa Ormai non è più solo Confindustria. Ormai il senso del profitto ha preso il sopravvento sulla Sanità. S… -