Palermo | Boscaglia studia in vista della Casertana | Saraniti squalificato | è arrivata l’ora di Lucca

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilsi proietta alla sfida casalinga di domenica contro la, si svuota l’infermeria:ritrova Santana e Corrado, ai box il solo AlmiciI rosanero dovranno ricattare la sconfitta di Foggia che ha segnato la quinta sconfitta degli uomini dinelle prime tredici gare giocate. Nel match del 'Barbera' sarà assente Andreache sarà costretto a saltare il match dopo la squalifica comminatagli dal giudice sportivo. Il principale candidato per sostituire l'attaccante palermitano sembra essere Lorenzoche nell'ultima gara intera ha realizzato una doppietta nel 3-3 finale contro la Viterbese. Il giovanissimo calciatore ex Torino, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è l'indiziato numero uno e ci sono possibilità concrete ...

L’inizio del campionato da parte del Palermo non è stato certamente esaltante, come certificano i 16 punti totalizzati in tredici partite. La piazza si aspettava qualcosa in più, così come Boscaglia.Intervenuto ai microfoni di “Trm” Alberto Pelagotti si è espresso in merito alla squadra e a Boscaglia. Ecco alcune dichiarazioni del portiere rosanero: «La personalità non si compra o ce l’hai o non ...

Palermo, Boscaglia smorza le polemiche e pensa al Foggia ...

Palermo, Boscaglia smorza le polemiche e pensa al Foggia di Francesco Cortese (palazzotto) “La trasferta di Foggia sarà insidiosa, contro una squadra che ...

Palermo, Boscaglia: "Non sono contento, c'erano due rigori ...

Non è soddisfatto il tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, dopo il 3-3 casalingo con la Viterbese. L’allenatore rosanero in conferenza stampa commenta con amarezza un pareggio che ha un ...

Palermo, Boscaglia ci crede: "Siamo costruiti per i piani ...

Incontentabile Boscaglia. Nonostante il 3-0 rifilato al Monopoli, l'allenatore del Palermo dice di avere gradito di più la prestazione della sua squadra nella sconfitta contro la Turris piuttosto ...