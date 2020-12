Natale mi ricorda che tu non ci sei (Di giovedì 10 dicembre 2020) Io non è che ci sia mai andata matta per il Natale. Finito l’entusiasmo di quando sei bambina, il Natale negli anni finita l’infanzia è diventata quella ricorrenza un po’ scomoda e di facciata durante la quale si dovevano vedere quei parenti che durante l’anno non si sapeva neppure che esistessero. Giro di telefonate, visite, sorrisi di circostanza, come uno sciroppo dal sapore sgradevole da buttare giù. Poi con l’età adulta ci ho fatto un po’ pace. Sai cosa sono iniziate a piacermi? Quelle piccole, stupide e incantevoli cose che facevamo io, te e la mamma. Come accendere quel vecchissimo giradischi Anni Settanta la mattina del 25. Andare dai nostri vicini e ubriacarci a suon di aperitivi prima di pranzo. E ancora prima aprire, la sera della vigilia di Natale, i regali trash della cugina della mamma che ci facevano tanto ridere. Del ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 dicembre 2020) Io non è che ci sia mai andata matta per il. Finito l’entusiasmo di quando sei bambina, ilnegli anni finita l’infanzia è diventata quella ricorrenza un po’ scomoda e di facciata durante la quale si dovevano vedere quei parenti che durante l’anno non si sapeva neppure che esistessero. Giro di telefonate, visite, sorrisi di circostanza, come uno sciroppo dal sapore sgradevole da buttare giù. Poi con l’età adulta ci ho fatto un po’ pace. Sai cosa sono iniziate a piacermi? Quelle piccole, stupide e incantevoli cose che facevamo io, te e la mamma. Come accendere quel vecchissimo giradischi Anni Settanta la mattina del 25. Andare dai nostri vicini e ubriacarci a suon di aperitivi prima di pranzo. E ancora prima aprire, la sera della vigilia di, i regali trash della cugina della mamma che ci facevano tanto ridere. Del ...

DariaCarta : Mi ricorda una brutta copia de ' L'Eternauta'. Il nuovo Natale orwelliano supera la realtà. - sugasDgirl : @uelapastela mi ricorda un concerto di natale che abbiamo fatto con un remix osceno di call me maybe con all'inizio sgarbi che urla capre - CultureVdA : #10dicembre Nella #giornatamondialedeidirittiumani aspettando il #Natale vi portiamo a #LaSalle dove la facciata ta… - Geremia783 : @sbonaccini si ricorda quando l Italia era la 4a potenza al mondo ? Da allora in poi tutti i politici andavano in T… - oliviacentelli : @sono_selvatica Buongiorno Francesca. Anch’io scelgo la tazza che mi ricorda il Natale ??versa pure. Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Natale ricorda Il Capitano umano. Il ricordo di Natale De Grazia a 25 anni dalla morte Strill.it Siria: morto metropolita siro-ortodosso di Homs, Selwanos Boutros Alnemeh. Acs, “un combattente per la speranza”

"Un uomo che ha sofferto con il suo popolo e per il suo popolo". Con queste parole Regina Lynch, responsabile dei Progetti della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), ricorda mons.

RUINART SECOND SKIN, PER UN NATALE “GREEN”

XMAS 2020 - A Natale regalare (e consumare) Champagne è obbligatorio. Ma quest’anno c’è una suggestione in più da mettere sotto l’albero, ovvero la sostenibilità che o - Redazione James ...

"Un uomo che ha sofferto con il suo popolo e per il suo popolo". Con queste parole Regina Lynch, responsabile dei Progetti della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), ricorda mons.XMAS 2020 - A Natale regalare (e consumare) Champagne è obbligatorio. Ma quest’anno c’è una suggestione in più da mettere sotto l’albero, ovvero la sostenibilità che o - Redazione James ...