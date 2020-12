Napoli Real Sociedad 1-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 6ª giornata del gruppo F dell'Europa League 2020/2021 tra Napoli e Real Sociedad: sintesi, risultato, moviola e live.

Allo stadio "Diego Armando Maradona", Napoli e Real Sociedad si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo F dell'Europa League 2020/21.

Sintesi Napoli Real Sociedad 0-0

MOVIOLA

FISCHIO D'INIZIO – Comincia la partita

2? Occasione Real Sociedad – Willian José combina bene con Portu che calcia verso la porta: blocca in due tempi Ospina.

13? Occasione