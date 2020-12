Maker Faire 2020, ENEA: biotecnologie innovative per salute, cibo e sviluppo sostenibile (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – biotecnologie vegetali per produrre in modo sostenibile e sicuro farmaci biologici antitumorali per immunoterapia. Ma anche uno speciale orto idroponico di zafferano per produrre integratori alimentari a supporto della cura di patologie oculari. Sono alcune delle soluzioni tecnologiche innovative che ENEA presenta a “Maker Faire Rome 2020 – Digital Edition”, il più grande evento europeo sull’innovazione organizzato dalla Camera di Commercio di Roma dove ricercatori, innovatori, imprese, famiglie e giovani si incontrano per condividere know-how, progetti e idee tra arte, scienza e tecnologia. In questa 8a edizione, al via il 10 dicembre per concludersi il 13 – rigorosamente online nel rispetto delle restrizioni adottate per fermare la diffusione della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) –vegetali per produrre in modoe sicuro farmaci biologici antitumorali per immunoterapia. Ma anche uno speciale orto idroponico di zafferano per produrre integratori alimentari a supporto della cura di patologie oculari. Sono alcune delle soluzioni tecnologichechepresenta a “Rome– Digital Edition”, il più grande evento europeo sull’innovazione organizzato dalla Camera di Commercio di Roma dove ricercatori, innovatori, imprese, famiglie e giovani si incontrano per condividere know-how, progetti e idee tra arte, scienza e tecnologia. In questa 8a edizione, al via il 10 dicembre per concludersi il 13 – rigorosamente online nel rispetto delle restrizioni adottate per fermare la diffusione della ...

