L’EP di Blind è Cuore Nero, anche in versione autografata (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sarà disponibile da domani, venerdì 11 dicembre L’EP di Blind, Cuore Nero. L’album d’esordio del giovane concorrente di X Factor 2020 sarà in vendita anche in una esclusiva versione autografata su Amazon al prezzo di 17,90 euro. La versione autografata sarà disponibile, però, da venerdì 18 dicembre. Per il primo album, Blind ha scelto il titolo di uno dei suoi brani inediti, uno di quelli che ha colpito i giudici e rapito l’attenzione del pubblico durante il suo percorso a X Factor. Tra i finalisti più apprezzati dell’edizione, Blind farà sicuramente parlare di sé anche a telecamere spente e la sua musica sarà racchiusa nelL’EP in uscita domani. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sarà disponibile da domani, venerdì 11 dicembredi. L’album d’esordio del giovane concorrente di X Factor 2020 sarà in venditain una esclusivasu Amazon al prezzo di 17,90 euro. Lasarà disponibile, però, da venerdì 18 dicembre. Per il primo album,ha scelto il titolo di uno dei suoi brani inediti, uno di quelli che ha colpito i giudici e rapito l’attenzione del pubblico durante il suo percorso a X Factor. Tra i finalisti più apprezzati dell’edizione,farà sicuramente parlare di séa telecamere spente e la sua musica sarà racchiusa nelin uscita domani. ...

AllMusicItalia : L'11/12 usciranno gli EP dei finalisti di X FACTOR 2020: Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. E… - LuigiLiccardo6 : RT @IlContiAndrea: Per me - salvo sorprese - giovedì #Blind vincerà #XF2020 (solo #Casadilego può insidiarlo fino all’ultimo) e intanto lu… - alfiobenvenuto : RT @IlContiAndrea: Per me - salvo sorprese - giovedì #Blind vincerà #XF2020 (solo #Casadilego può insidiarlo fino all’ultimo) e intanto lu… - GFucci58 : RT @IlContiAndrea: Per me - salvo sorprese - giovedì #Blind vincerà #XF2020 (solo #Casadilego può insidiarlo fino all’ultimo) e intanto lu… - Peppe_FN : RT @IlContiAndrea: Per me - salvo sorprese - giovedì #Blind vincerà #XF2020 (solo #Casadilego può insidiarlo fino all’ultimo) e intanto lu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’EP Blind Infarto, intervenite nella “Golden Houar†può salvare la vita Yahoo Notizie