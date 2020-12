Isola dei famosi | Asia Argento tra i possibili naufraghi?

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Mediaset già pensa al futuro e per quanto riguarda la prossima stagione primaverile sembra che gli spettatori non dovranno perdere l’abitudine ai reality, fissati in agenda rigorosamente il lunedì sera. Il Grande Fratello Vip occuperà Canale 5 ancora fino a metà febbraio ma le telecamere Mediaset sono già pronte a spiare l’più amata della Tv, L’dei. La brezza primaverile inizia quindi a soffiare (almeno negli studi Mediaset) e porta con sé un nome: quello di. Le prime indiscrezioni sul L’deisarebbe, secondo le indiscrezioni, il nome in cima alla lista dei concorrenti dell’dei2021. Attrice, regista e vincitrice di due ...